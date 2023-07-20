مشهد يوثق تدمير دبابات أوكرانية "الواحدة تلو الأخرى" بعد هجوم فاشل… فيديو

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “واصلت القوات المسلحة الروسية، الليلة، شن ضربات انتقامية بأسلحة عالية الدقة على مخازن إنتاج ومستودعات تخزين القوارب المسيرة، في مناطق من مدينة أوديسا وإيليتشيفسك، في مقاطعة أوديسا”.

وبدأ “الهجوم المضاد” الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له وباعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات “ليوبارد” الألمانية الصنع و”برادلي” الأمريكية الصنع.