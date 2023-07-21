دولة عربية ضمن أكثر 10 دول تلوثا حول العالم

كشفت إحصائيات جديدة عن دولة عربية وحيدة، ضمن قائمة أكثر 10 دول تلوثا حول العالم.

وجاء لبنان في المركز الثالث في قائمة منظمة “عالم الإحصاء” (World of Statics)، حيث تواجه أزمة هائلة في إدارة النفايات منذ عام 2015، بسبب عجز السلطة السياسية على معالجتها وإيجاد خطة متكاملة لإدارتها، ما نتج عنه أنهار القمامة في الشوارع واصطدامها في البحر، وكذلك انتشار المكبات والمطامر العشوائية في كل أنحاء البلاد.

وتعاني مدن لبنانية أكثر من غيرها من مشكلة تراكم النفايات، مثل صيدا جنوبا، وعكار شمالا، بينما المناطق التي تواجه مشكلة أقل فهي العاصمة بيروت وجبل لبنان، وفقا لوزير البيئة اللبناني، ناصر ياسين، في تصريحات صحفية.

وأكد ياسين أنه يحاول منذ عامين إبقاء القطاع صامدا بالحد الأدنى، للحفاظ على النظافة العامة.

بالفيديو… نهر جار من القمامة في لبنان

وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، أظهرت تقارير أعدها فوج الهندسة في الجيش اللبناني والخبير في معالجة النفايات وإنتاج الطاقة، ريمون متري، والهيئة الوطنية للطاقة الذرية، وجود غاز الميثان القابل للانفجار في جبل نفايات طرابلس، شمالي لبنان، ما ينذر بوقوع كارثة “مشابهة لانفجار مرفأ بيروت”.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أطلق مؤسس “إدارة نفايات لبنان” والناشط البيئي، بيار بعقليني، مبادرة فريدة من نوعها لإعادة تدوير النفايات، خدمة “درايف ثرو”، والتي تقوم فكرتها على تقديم المال مقابل النفايات.

المركز الأول: منغوليا

احتلت منغوليا، الواقعة في آسيا الوسطى، المركز الأول في قائمة أكثر دول العالم تلوثا لعام 2023، والتي تواجه أزمة تلوث شديدة، نتيجة اعتمادها على الفحم في التدفئة والطاقة، ومعاناتها كذلك من عواصف ترابية تسبب رداءة جودة الهواء.

World’s most polluted countries: 1. Mongolia 🇲🇳

2. Myanmar 🇲🇲

3. Lebanon 🇱🇧

4. Ghana 🇬🇭

5. Nigeria 🇳🇬

6. Afghanistan 🇦🇫

7. Bangladesh 🇧🇩

8. Vietnam 🇻🇳

9. Nepal 🇳🇵

10. Peru 🇵🇪

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11. Egypt 🇪🇬

13. China 🇨🇳

16. Chile 🇨🇱

22. Venezuela 🇻🇪

23. Iran 🇮🇷

28. Pakistan 🇵🇰

30.… — World of Statistics (@stats_feed) July 15, 2023

المركز الثاني: ميانمار

جاءت في المركز الثاني في القائمة ميانمار، التي تعاني من تلوث الهواء الناتج عن حرق المنتجات الزراعية، وانبعاثات السيارات.

المركز الرابع: غانا

تعاني من تلوث المياه وإزالة الغابات بسبب أنشطة تعدين الذهب.

مجتمع تلوث الهواء في نيويورك يسجل مستويات قياسية

المركز الخامس: نيجيريا

تعاني أكبر دولة في قارة أفريقيا من حيث عدد السكان، من تلوث شديد نتيجة النتاج الصناعي، وكذلك من أزمة في المياه والأراضي، الناتجة عن الانسكابات النفطية.