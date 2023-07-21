يتم تنفيذ المشروع استنادًا إلى مفهوم بناء مبتكر باستخدام قواعد نوع الجاذبية (GBS). يسمح غياب هذا النوع من المشاريع في إنشاء مصنع الغاز الطبيعي المسال في موقعه، بتقليل التأثير على البيئة بشكل كبير.

نظرًا لطبيعة ظروف الشمال واستخدام أحدث التقنيات في مجال كفاءة الطاقة، ستقل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لكل طن من الغاز الطبيعي المسال المنتج بنسبة أكثر من 30% عن متوسط ​​الصناعة.

يستخدم أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال، الذي يتم بناؤه لنقل منتجات القطب الشمالي لـ “الغاز الطبيعي المسال-2″، الغاز الطبيعي المسال كوقود، وهو أحد أنظف أنواع الوقود البحري.

سيضمن الأداء البيئي لـ “أركتيك للغاز الطبيعي المسال -2” قدرته التنافسية على المدى الطويل في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وزيادة الطلب على مشاريع الغاز الطبيعي المسال لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

و في عام 2018، كان وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أفاد أن زيادة الطاقة الإنتاجية من خلال توسيع المشاريع القائمة وإدخال مشاريع جديدة في مجال الغاز الطبيعي المسال في روسيا، سيسمح بزيادة حصتها في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي إلى 15% بحلول عام 2025.

ويعتبر مشروع “أركتيك للغاز الطبيعي المسال -2” المشروع الثاني لشركة “نوفاتيك” المرتبط بإنتاج الغاز الطبيعي المسال، بعد “يامال للغاز الطبيعي المسال”.