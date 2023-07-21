مشاهد لاختراق مدرعات روسية نقطة استراتيجية رغم "وابل من النيران"… فيديو

وفي بداية هذا الأسبوع، تمكن مقاتلون روس من اختراق الخط الأمامي للجبهة بعمق يصل إلى 1 كم، والسيطرة على المنشأة الصناعية تحت نيران المدفعية الأوكرانية الثقيلة.

ونجحت القوات الروسية من تثبيت موطئ قدم على خط الدفاع الجديد، على الرغم من مقاومة العدو.