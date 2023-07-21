مشاهد لاختراق مدرعات روسية نقطة استراتيجية رغم "وابل من النيران"… فيديو

تناقلت مواقع روسية ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية، مشاهد تظهر هجوم القوات الروسية على مجمع تهوية منجم “ترودوفسكايا” في ضواحي دونيتسك، حيث سيطرت القوات على المنطقة ودمرت الدبابات الأوكرانية.
وفي بداية هذا الأسبوع، تمكن مقاتلون روس من اختراق الخط الأمامي للجبهة بعمق يصل إلى 1 كم، والسيطرة على المنشأة الصناعية تحت نيران المدفعية الأوكرانية الثقيلة.
ونجحت القوات الروسية من تثبيت موطئ قدم على خط الدفاع الجديد، على الرغم من مقاومة العدو.
وتجدر الإشارة إلى أهمية تركيب معدات حماية إضافية على المركبات المدرعة.
في هذا الفيديو، سمحت الصفائح المدرعة المثبتة على عربة “بي إم بي-1” الروسية للطاقم بمواصلة التحرك، بعد أن أصابت قذيفة جسم الآلية وأكملت تنفيذ المهمة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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