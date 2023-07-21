أمريكا تفرض عقوبات على 5 بنوك روسية

بدءًا من 1 يونيو/ حزيران الماضي، احتل بنك “تينكوف” المرتبة 12 من حيث الأصول بين البنوك الروسية، في حين يقع بنك “لوكو” في المرتبة 52، و”سوليدارنوست” في المرتبة 62، في حين حل بنك “يونيستريم” في المرتبة 165.