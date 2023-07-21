أمريكا تفرض عقوبات على 5 بنوك روسية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد خمسة بنوك روسية.
وتشمل القائمة البنوك “تينكوف” و”لوكو” و”سوليدارنوست” وتضم القائمة أيضًا بنك “يونيستريم” وبنك سان بطرسبورغ الاجتماعي التجاري.
لا يمكن للكيانات الأمريكية الاستثمار مع البنوك المدرجة، ولكن يُسمح بتسيير المعاملات المالية معهم حتى 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأعلن بنك “لوكو” إنهاء التعاملات بالدولار بعد التاريخ المحدد وأكد أن القيود لا تؤثر على عمله داخل روسيا.
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17 يوليو, 20:28 GMT
أعلن بنك “تينكوف” عن استعداده لـ”أي طارئ” في فبراير/ شباط الماضي، وتعرضت المؤسسة الائتمانية لعقوبات الاتحاد الأوروبي، في مايو/ أيار الماضي، بموجب عقوبات المملكة المتحدة.
بدءًا من 1 يونيو/ حزيران الماضي، احتل بنك “تينكوف” المرتبة 12 من حيث الأصول بين البنوك الروسية، في حين يقع بنك “لوكو” في المرتبة 52، و”سوليدارنوست” في المرتبة 62، في حين حل بنك “يونيستريم” في المرتبة 165.
وفي المجموع، تم إدراج 95 كيانًا قانونيًا و16 فردًا من روسيا في قائمة العقوبات الأمريكية.
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