مركز المصالحة الروسي يسجل خروقات جوية من قوات "التحالف" في سوريا

أعلن مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا عن تسجيل تفعيل أنظمة التوجيه لمقاتلة من طراز “إف – 16” (تابعة لما يسمى بقوات التحالف) نحو طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية، والتي كانت تقوم برحلة مخطط لها على طول الحدود الجنوبية للجمهورية العربية السورية.

وقال الأدميرال أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم الخميس: “في الوقت نفسه، تم تسجيل تهيئة أنظمة التوجيه لمقاتلات “إف – 16″ على طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية، كانت تقوم برحلة مجدولة على طول الحدود الجنوبية للجمهورية العربية السورية”.

وأشار أيضا إلى أن ما يسمى بـ”التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب” بقيادة الولايات المتحدة سجل 12 انتهاكا لبروتوكولات عدم التضارب في اليوم الواحد، تتعلق برحلات الطائرات دون طيار التي لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.

وأوضح غورينوف أنه “في منطقة التنف التي تمر فيها الخطوط الجوية الدولية، لوحظت عشرة انتهاكات للأجواء السورية من قبل أربعة أزواج من مقاتلات إف -16، وزوج من مقاتلات “رافال” تابعة للتحالف الأمريكي”.

مركز المصالحة الروسي يكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي الأخير على دمشق

وكشف غورينوف، يوم أمس الأربعاء، أن الطائرات دون طيار التابعة لما يسمى بـ”التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب” بقيادة الولايات المتحدة انتهكت 14 مرة بروتوكولات منع التصادم في يوم واحد.

وأضاف غورينوف، في إفادة صحفية: “سُجلت في اليوم 14 حالة انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم من جانب ما يسمى بـ”التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، من خلال تنفيذ رحلات جوية لطائرات دون طيار، دون التنسيق مع الجانب الروسي”.