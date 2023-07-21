البيت الأبيض لا يعلق آمالا على فاعلية "إف – 16" في أوكرانيا

وقال كيربي، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، اليوم الخميس: “من المحتمل أن تكون طائرات “إف – 16” هناك بحلول نهاية العام. لكننا لا نعتقد أن طائرات “إف – 16″ وحدها ستكون قادرة على إحداث فرق هناك”. ووفقا له، فإن القوات الأوكرانية تحتاج في المقام الأول إلى المدفعية”.