بوتين يكشف أهمية القطب الشمالي لروسيا عسكريا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أهمية منطقة القطب الشمالي بالنسبة لروسيا دفاعيا واقتصاديا.

وقال بوتين، خلال زيارة إلى مقاطعة مورمانسك، إن “منطقة القطب الشمالي مهمة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لروسيا، فيما يتعلق بالقضايا الدفاعية وكقاعدة للموارد (الطبيعية)”.

وفقًا لبوتين، فقد “تراكمت المشاكل التي تحتاج إلى معالجة في القطب الشمالي، بما في ذلك انخفاض قيمة البنية التحتية المجتمعية التي وصلت إلى 70%”.

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مهام تطوير البنية التحتية في الكيانات الإدارية – الإقليمية المغلقة، حيث تتمركز التشكيلات العسكرية، يتم تنفيذها ببطء.