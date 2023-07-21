إيران تستدعي السفير السويدي احتجاجا على حرق نسخة من القرآن

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويدي لديها، مساء يوم الخميس، حيث تم تحذيره من التداعيات المحتملة للاستمرار في الاعتداء على الكتاب المقدس للمسلمين.

وذكر ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن إيران “تدين بشدة إهانة القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية في السويد”، معتبرةً أن الحكومة السويدية مسؤولة بشكل كامل عن التحريض على إثارة مشاعر الغضب لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم.

تصويت… هل الدول العربية ملزمة بطرد سفراء السويد أسوة بالعراق؟

وفي وقت سابق، طرد العراق السفير السويدي لديه، بسبب منح الشرطة السويدية تصريحًا للمهاجر العراقي سلوان موميكا لتنظيم مظاهرة أخرى لحرق نسخة من القرآن، بعد أن أثارت فعلته السابقة في شهر يونيو/ حزيران، غضبًا في العديد من الدول الإسلامية.