استخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين ضد تعديلات النظام القضائي وسط تل أبيب… فيديو

حصري

وأفاد مراسل “ سبوتنيك ” بأن مئات المحتجين الذين يعارضون إصلاح النظام القضائي الذي تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو أغلقوا طريق “آيلون” في وسط المدينة وإشعال النيران على الطريق.

وخلال تفريق المظاهرة، وقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

تأتي هذه الاحتجاجات ضمن سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 28 أسبوعًا في جميع أنحاء إسرائيل.

وخلال الأيام القليلة الماضية، جرت الاحتجاجات بشكل متواصل، وكثيرًا ما يلجأ رجال الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه واعتقال النشطاء لخرق النظام العام.