واشنطن لا ترى أي مظاهر لتحضير روسيا لاستخدام السلاح النووي

أعلن رئيس وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنس، في مؤتمر أسبن للأمن، أن الولايات المتحدة لا تشاهد أي مؤشرات على تحضير روسيا لاستخدام السلاح النووي في الوقت الحالي.

وفي كلمته، صرح بيرنس: “نحن لا نرصد أي علامات ملموسة تشير إلى نية روسيا استخدام السلاح النووي في الوقت الحاضر”.

بوتين: روسيا لديها أسلحة نووية أكثر من دول “الناتو” وهم يريدون منا تقليلها لكن هذا لن يحدث

والشهر الماضي، شددت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات أدلت بها على هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن روسيا ملتزمة بمبدأ عدم جواز استخدام الأسلحة النووية، وأن السيناريو الافتراضي لاستخدام هذه الأسلحة يقتصر حصرًا في الحالات الطارئة.

وقالت زاخاروفا إن “روسيا ملتزمة بشكل كامل بمبدأ عدم السماح بحدوث حرب نووية، التي لا يوجد فيها منتصر، ويجب ألّا تحدث أبدا”.

ونوهت المتحدثة باسم الخارجية إلى أن

السياسة الروسية في مجال الردع النووي تحمل طابعا دفاعيا بحتا، والاستخدام الافتراضي للأسلحة النووية محدد بشكل واضح في الحالات الطارئة ضمن إطار الأهداف الدفاعية حصرا.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد قال خلال خطاب وجهه إلى المواطنين الروس في أيلول/ سبتمر عام 2022: “إن الغرب قد تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا، فضلاً عن التهديدات المستمرة ضدها”.