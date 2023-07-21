الصين تنفي اتهامات واشنطن بخرق حساب البريد الإلكتروني لسفيرها في بكين

نفت السفارة الصينية في واشنطن، يوم الخميس، بشدة الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة لقراصنة صينيين بخرق حساب البريد الإلكتروني للسفير الأمريكي في الصين، نيكولاس بيرنز.

وأكدت السفارة، في بيان لـ “ سبوتنيك “، أنها تتخذ إجراءات قوية لمكافحة الهجمات السيبرانية والسرقة الإلكترونية بجميع أشكالها.

الصين تعتبر أمريكا الإمبراطورية الأولى في القرصنة والتجسس وسرقة الأسرار

وجاء رد السفارة الصينية بعد تقرير نشرته صحيفة أمريكية يفيد بأن قراصنة مرتبطين بالصين قد اخترقوا حساب البريد الإلكتروني للسفير بيرنز وعلى أثره تعرضت مئات الآلاف من رسائل الحكومة للخطر.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية، لو بنجيو، في البيان:

تعارض الصين بشدة الهجمات السيبرانية والسرقة الإلكترونية بجميع أشكالها، وهذا الموقف ثابت وواضح. نظرًا للطبيعة الافتراضية للمجال السيبراني والصعوبة في تحديد مصدر هذه الهجمات بسبب تعددية الفاعلين عبر الإنترنت، فإن تحديد الجهة المسؤولة عن الهجمات يشكل مسألة تقنية معقدة.

وأكد لو بنجيو على أهمية توفير الأدلة الكافية عند تحديد الحوادث ذات الصلة بالسيبرانيات بدلاً من الاعتماد على تكهنات واتهامات بدون أساس.

ووفقًا لتقرير الإعلام الأمريكي، فإن الحملة التجسسية المزعومة التي أدت إلى اختراق حساب البريد الإلكتروني للسفير بيرنز تم الكشف عنها الأسبوع الماضي.

وقد توصل القراصنة إلى معلومات حول زيارات عدة للصين قام بها مسؤولون أمريكيون ومحادثات دولية حول سياسات الولايات المتحدة مع الصين.