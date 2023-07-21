روسيا تطور أجهزة رادار محمولة تحمي المنشآت البحرية والساحلية من القوارب المسيرة

أعلنت شركة “روس إلكترونيكا” (التابعة لشركة “روستيخ” الروسية) عن تطوير أجهزة رادار محمولة يمكنها اكتشاف القوارب المسيرة بفاعلية على مسافة تصل إلى ستة كيلومترات وتوفير حماية للأهداف البحرية.

وقال أندريه كوموغورتسيف، المدير التنفيذي لمصنع ريبين للأجهزة (التابع لشركة “روس إلكترونيكا”) في إجابته عن سؤال وكالة “سبوتنيك” حول مدى إمكانية استخدام مثل هذه الأجهزة للحماية من المسيرات البحرية: “لا تُسبب سطح الماء تداخلات إضافية للإشارات الإذاعية أثناء عمل هذا الرادار”.

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وأضاف: “يمكن رؤية قارب هواة طوله ثلاثة أمتار بالتأكيد من مسافة تصل إلى ستة كيلومترات. وهذا يسمح باستخدام مثل هذه المحطة لحماية الأهداف البحرية والنهرية من التسلل غير المصرح به”.

ويمثل الجهاز المصغر للرادار محطة محمولة متعددة الوظائف، ووزنه مع الجهاز الدوار والبطاريات لا يتجاوز 25 كيلوغرامًا. كانت هذه المحطات في الأصل تطورت لحماية البنية التحتية الحيوية من الطائرات دون طيار ولاكتشاف التقنيات البرية.

وللمقارنة، يمكن للرادار الثابت اكتشاف قارب هواة طوله ستة أمتار على مسافة تصل إلى ستة كيلومترات، والذي يكاد لا يعلو عن سطح الماء. وفي المقابل، يبلغ طول القوارب البحرية الأوكرانية بدون طاقم وفقًا للبيانات المفتوحة نحو 5.5 متر.

وفي وقت سابق، أفادت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الروسية بأن كييف نفذت هجومًا إرهابيًا على جسر القرم في ليلة الاثنين، باستخدام اثنين من الطائرات المسيرة البحرية.