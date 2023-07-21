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البرازيل تسجل أعلى نسبة من شكاوى الاعتداء الجنسي في 2022

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
كشف الأمن العام البرازيلي، يوم الخميس، أن ما يقرب من 75.000 شكوى سُجلت بشأن الاعتداء الجنسي في البرازيل في عام 2022 – وهو أعلى مستوى تاريخيًا في البلاد.

وأظهر تقرير الأمن العام أنه تم تقديم 74.930 شكوى بشأن الاعتداء الجنسي في عام 2022، وهو ارتفاع بنسبة 8.2% عن 68.885 شكوى في عام 2021.
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وكان معظم الضحايا، 61.4% منهم، تحت سن الثالثة عشرة. وشهدت هذه الفئة العمرية الهشة أكبر زيادة في عدد الشكاوى على مدار الفترة المذكورة.
وزاد عدد جرائم قتل النساء – وهي جرائم القتل العمدية للنساء بسبب جنسهن – إلى 1.437 جريمة في عام 2022، من 1.357 جريمة في عام 2021، أي زيادة بنسبة 6.1%.
كما زاد عدد حالات العنف الأسري التي تم الإبلاغ عنها إلى الشرطة بنسبة 2.9% لتصل إلى 245.713 حالة.

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موقع سبوتنيك الروسي

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