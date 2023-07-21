البرازيل تسجل أعلى نسبة من شكاوى الاعتداء الجنسي في 2022

كشف الأمن العام البرازيلي، يوم الخميس، أن ما يقرب من 75.000 شكوى سُجلت بشأن الاعتداء الجنسي في البرازيل في عام 2022 – وهو أعلى مستوى تاريخيًا في البلاد.
وأظهر تقرير الأمن العام أنه تم تقديم 74.930 شكوى بشأن الاعتداء الجنسي في عام 2022، وهو ارتفاع بنسبة 8.2% عن 68.885 شكوى في عام 2021.
دراسة: 6 من أصل 10 نساء تعرضن للاعتداء الجنسي في لبنان
25 نوفمبر 2022, 20:11 GMT
وكان معظم الضحايا، 61.4% منهم، تحت سن الثالثة عشرة. وشهدت هذه الفئة العمرية الهشة أكبر زيادة في عدد الشكاوى على مدار الفترة المذكورة.
وزاد عدد جرائم قتل النساء – وهي جرائم القتل العمدية للنساء بسبب جنسهن – إلى 1.437 جريمة في عام 2022، من 1.357 جريمة في عام 2021، أي زيادة بنسبة 6.1%.
كما زاد عدد حالات العنف الأسري التي تم الإبلاغ عنها إلى الشرطة بنسبة 2.9% لتصل إلى 245.713 حالة.
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