أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، لوكالة “سبوتنيك” بأن قوات الأمن الأوكرانية عملت على تلغيم ضواحي مدينة كوبيانسك التي تسيطر عليها في مقاطعة خاركوف بغض النظر عن الخطر الذي يتهدد السكان المدنيين.
وقال ماروتشكو نقلا عن مصادره: “من أجل إبطاء تقدم القوات الروسية قام المسلحون الأوكرانيون بتلغيم بلدة كوبيانسك، بما في ذلك المناطق المدنية”.
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02:52 GMT
وأشار ماروشكو إلى أن عملية التلغيم باستخدام ألغام AT2 الألمانية المضادة للأفراد والمضادة للدبابات تتم باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة.
وفي سياق متصل، كشف ماروتشكو أن القوات الجوية التابعة الروسية شنت ضربات جماعية على مواقع العدو في اتجاه كراسني ليمان، مضيفًا بالقول: “خلال اليوم الماضي، تم تنفيذ ضربات جماعية على مواقع أوكرانية في بلدات بيلوغوريفكا وسيريبريانكا ونيفسكوي وماكيفكا ونوفوسيلوفسكوي وتيرني”.
ونُفذت الهجمات على المواقع الأوكرانية بوسائل مختلفة، بما في ذلك طيران الجيش الروسي.
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