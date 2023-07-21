مصدر عسكري: القوات المسلحة الأوكرانية تنشر الألغام في أحياء كوبيانسك والجيش الروسي يتقدم

وقال ماروتشكو نقلا عن مصادره: “من أجل إبطاء تقدم القوات الروسية قام المسلحون الأوكرانيون بتلغيم بلدة كوبيانسك، بما في ذلك المناطق المدنية”.

وفي سياق متصل، كشف ماروتشكو أن القوات الجوية التابعة الروسية شنت ضربات جماعية على مواقع العدو في اتجاه كراسني ليمان، مضيفًا بالقول: “خلال اليوم الماضي، تم تنفيذ ضربات جماعية على مواقع أوكرانية في بلدات بيلوغوريفكا وسيريبريانكا ونيفسكوي وماكيفكا ونوفوسيلوفسكوي وتيرني”.