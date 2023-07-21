مسؤول: استمرار الحرب في أوكرانيا يزيد المخاطر المحيطة بالأمن الغذائي العالمي

كشف عضو لجنة المعايير الدولية الخاصة باتفاقية وقاية النبات التابعة لمنظمة الغذاء العالمية، ممثل إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إياد محمد، أن استمرار الحرب بين روسيا وحلف الناتو في أوكرانيا زاد المخاطر المحيطة بالأمن الغذائي العالمي.

وفي لقاء مع وكالة “سبوتنيك”، قال محمد إن “استمرار الحرب بين روسيا وحلف الناتو في أوكرانيا أدى إلى زيادة مستويات المخاطر المحيطة بالأمن الغذائي العالمي، حيث تشكّل المنطقة مركزاً مهماً لتوريدات وإمدادات القمح والأسمدة. وأثر ذلك على توريدات الحبوب والأعلاف والقمح والأسمدة وارتفاع أسعارها مما دفع بالمزارعين في العديد من الدول لتقنين استخدام الأسمدة، الأمر الذي سيؤدي لانخفاض الإنتاج”.

وقال محمد الذي يشغل منصب مدير وقاية النبات في وزارة الزراعة السورية: “سوريا تصدر منتجات زراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول آسيا والخليج العربي وغيرها وخاصة زيت الزيتون والخضار والفواكه والكمون واليانسون وحبة البركة وغراس الأشجار المثمرة ونباتات الزينة والمنتجات النباتية المصنعة”.

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وأضاف محمد أن “وزارة الزراعة على الالتزام بالمعايير الدولية للصحة النباتية وتطبيق الاشتراطات المطلوبة للاستيراد والتصدير لتسهيل انسياب النباتات والمنتجات النباتية، حيث تعد الشهادة الصحية النباتية السورية معتمدة في جميع أنحاء العالم، وتعتبر بطاقة عبور للمنتج الزراعي السوري”.

وقال محمد إن “مديرية وقاية النبات هي نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات حيث اتخذت وزارة الزراعة العديد من الإجراءات لتسهيل التبادل التجاري ومنها تطبيق برامج الإدارة المتكاملة للآفات والتي تعتمد مبدأ المكافحة الحيوية للحصول على منتج نظيف خال من الأثر المتبقي للمبيدات، وإحداث المخابر المعتمدة لتحليل العينات النباتية والتأكد من خلوها من الآفات الحجرية، وتم حديثا اعتماد مخبر لتحليل الأمراض الفيروسية والذي ساهم في دخول المنتجات النباتية مثل البندورة والثوم والبصل إلى الأردن والخليج العربي. كما دعت وزارة الزراعة لجان فنية من الدول المستوردة للاطلاع على مراحل فحص واختبار الشحنات المصدرة وإرسال بروتوكول فحص الغراس وتم اعتماده من قبل بعض الدول لاستيراد الشتول من سوريا كونه يلبي اشتراطات الصحة النباتية وفق المعايير الدولية لوقاية النبات”.