ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد الفيديو تظهر لحظة القضاء على المجموعة وتدمير معداتها، بصاروخ موجه عالي الدقة.

الجيش الروسي يسيطر على 9 مواقع للقوات الأوكرانية في اتجاه دفوريتشينسك

وصباح اليوم، أفاد سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة “زاباد” (الغرب)، أن القوات العسكرية الروسية استولت على خمسة معاقل وأربعة مراكز مراقبة في اتجاه دفوريتشنسك.