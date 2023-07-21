مشاهد للحظة سقوط صاروخ روسي على قوات أوكرانية وحدوث انفجار ضخم… فيديو

قصف الجيش الروسي معدات وذخائر لمجموعة أوكرانية في أثناء تقدمها نحو أحد مواقعه، وتم تحييد معظم أفراد المجموعة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد الفيديو تظهر لحظة القضاء على المجموعة وتدمير معداتها، بصاروخ موجه عالي الدقة.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يسيطر على 9 مواقع للقوات الأوكرانية في اتجاه دفوريتشينسك
02:52 GMT
وصباح اليوم، أفاد سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة “زاباد” (الغرب)، أن القوات العسكرية الروسية استولت على خمسة معاقل وأربعة مراكز مراقبة في اتجاه دفوريتشنسك.
وقال زيبينسكي”: “في اتجاه دفوريتشينسك، خلال المعركة في منطقة ماسيوتوفكا ومحطة سينكوفكا، استولت وحدات الجيش على خمسة معاقل وأربعة مراكز مراقبة”.
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