بولندا تنقل قواتها إلى الحدود الشرقية بسبب التدريبات في بيلاروسيا

أعلنت بولندا، اليوم الجمعة، نقل تشكيلات عسكرية من قواتها من غربي البلاد إلى شرقها، وذلك كإجراءات احترازية بسبب التدريبات العسكرية البيلاروسية على حدودها.

وجاء هذا الإعلان على لسان سكرتير اللجنة الأمنية للحكومة البولندية، زبيغنيو هوفمان، لوكالة أنباء “رابتر”، قال خلالها إن وزير الدفاع الوطني البولندي، ماريوس بلاشتشاك، قرر نقل التشكيلات العسكرية من غربي البلاد إلى شرقيها.

وأضاف هوفمان، بالقول: “قامت اللجنة بتحليل التهديدات المحتملة، مثل نشر وحدات من مجموعة فاغنر. لذلك، قرر وزير الدفاع الوطني، رئيس اللجنة الحكومية للأمن، ماريوس بلاشتشاك، نقل تشكيلاتنا العسكرية إلى شرقي بولندا”.

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وتابع، بالقول إن “التدريبات المشتركة للجيش البيلاروسي ومجموعة فاغنر هي بلا شك استفزاز”.

وأعلنت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع البيلاروسية أن الجيش البيلاروسي إلى جانب مقاتلي مجموعة فاغنر، سيعملون على مهام تدريب قتالي في ساحة تدريب جنوب غربي بيلاروسيا، في غضون أسبوع.