مالك سفينة "هوداير يوسفزاد" ينفي الاتهامات بتورط الناقلة في حادث القرم

أفادت شركة “Palmali Shipping & Agency”، لوكالة “سبوتنيك”، أن التقارير بشأن احتمال تورط السفينة “هوداير يوسفزاد” في الهجوم على جسر القرم غير صحيحة، فهي لم تكن في المنطقة وقت الانفجار.

وقالت الشركة: “كانت السفينة هوداير يوسفزاد في رحلة إلى ميناء روستوف على الدون من أجل تحميل البضائع، في 8 يوليو(تموز) الساعة 8:35، عند عبورها من البحر الأسود إلى بحر آزوف، كانت السفينة راسية في مضيق كيرتش، في انتظار تفتيش خدمة الحدود الروسية”.

وأضافت الشركة: “بسبب الازدحام الكبير للسفن، تأخر انتظار التفتيش. وفي 13 يوليو، قام المستأجر بإلغاء العقد بسبب تأخر السفينة بالوصول إلى ميناء روستوف على الدون. أصبح مرور السفينة إلى بحر آزوف غير مناسب، لذا استدارت السفينة وتوجهت إلى ميناء إلفسيس (اليونان)، لتحميل البضائع وفقًا لعقد نقل الجديد”.

وبحسب الشركة، فإن”السفينة لم تكن بأي حال من الأحوال متورطة في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ولم تقم بأي أعمال غير قانونية، ولم تنقل أي شحنة أو معدات عسكرية محظورة”.

وقالت الشركة: “سفننا تنقل الزيت النباتي في منطقة البحر الأسود وفي مناطق أخرى. إن وجود سفينتنا في هذه المنطقة ليس مفاجئًا، لكن لا علاقة لنا بهذا الحادث، فناقلتنا كانت في الدردنيل وقت الانفجار”.

وأضافت الشركة: “التقارير بشأن التورط المحتمل لناقلة هوداير يوسفزاد في الهجوم على جسر القرم ليست صحيحة، نحن شركة نقل، لا نريد أن يربط اسم شركتنا بمثل هذه الأحداث، نحن لا نمارس السياسة، وظيفتنا هي النقل”.

وفي وقت سابق، نشرت مجموعة الهاكرز “راهديت” طرق السفن المدنية التي يحتمل أن يكون من خلالها تم تسيير قوارب انتحارية مسيرة لاستهداف جسر القرم.

مالك الناقلة “بيكس لويال” ينفي ضلوعها في الهجوم على جسر القرم

وقالوا في المجموعة لوكالة “سبوتنيك”: “القراصنة الروس الأشرار” (راهديت) وردًا على الهجوم الإرهابي الذي نفذه جهاز الأمن الأوكراني، والذي أدى إلى تفجير جسر القرم، قاموا بنشر مسارات السفن التي أُطلقت منها على الأرجح، زوارق بحرية مسيرة تحمل متفجرات”.

ووفقًا للمجموعة، إنه تم على الأرجح استخدام الناقلتين بيكس لويال وهوداير يوسفزاد لإطلاق القوارب المسيرة لشن هجوم على جسر القرم، وهي تسير حاملة علم جزر مارشال وليبيريا، وهي تنتمي لموانئ مالطا واليونان.

وبحسب موقع مارين ترافيك لمراقبة حركة السفن، غادرت السفينة هوداير يوسفزاد ميناء إزمائيل (أوكرانيا) في 5 يوليو/تموز الجاري، ووصلت إلى إليفسيس 18 يوليو. تسير حاملة علم ليبيريا.

وبحسب الموقع نفسه، غادرت بيكس لويال ميناء توزلا (إسطنبول، تركيا) في 13 مايو/أيار، ووصلت إلى كونستانتا (رومانيا) في 18 يوليو. وتبحر تحت علم جزر مارشال.

وفقًا لمصادر مفتوحة، فإن ميناء هوداير يوسفزاد الرئيسي هو فاليتا (مالطا)، والمالك هو “Palmali Gemicilik ve Acentelik AS” (Palmali Shipping & Agency).