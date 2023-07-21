الدفاع الصينية: المناورات مع روسيا تظهر مستوى عاليا من الثقة بين البلدين وجيشيهما

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، أن المناورات العسكرية المشتركة بين روسيا والصين في بحر اليابان، أصبحت استعراضًا آخر للمستوى العالي من الثقة الاستراتيجية المتبادلة والصداقة التقليدية القوية بين الدولتين والقوات المسلحة في البلدين.
وجاء في بيان الوزارة الصينية أن “الصين وروسيا تعتبران بعضهما بعضا أكبر جارين وشريكين استراتيجيين شاملين، ويظل جيشا روسيا الاتحادية والصين قوتين مهمتين لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة”.
وشدد البيان على أن المناورات الجارية هي “دليل آخر على مستوى عال من الثقة الاستراتيجية المتبادلة والصداقة التقليدية القوية بين الدولتين والقوات المسلحة في البلدين”، وأن هذه المناورات هي اختبار متعدد الأوجه للقدرة القتالية المشتركة الشاملة للقوات البحرية والجوية للصين وروسيا في المناطق البحرية النائية.
تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين في بحر اليابان
15 يوليو, 06:04 GMT
وتجري المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة “شمال / تفاعل – 2023” في بحر اليابان، وتمتد من 20 إلى 23 تموز/ يوليو الجاري، والهدف الرئيسي منها هو تعزيز التعاون البحري بين روسيا الاتحادية والصين، والحفاظ على الاستقرار والسلام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
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