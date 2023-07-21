دراسة تكشف عن أثر غريب لتمرين "اليوم الواحد"

كشفت دراسة جديدة أن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة إلى الشديدة في عطلة نهاية الأسبوع “تقلل من الإصابة بالسكتات الدماغية ونوبات القلب”.

وأفادت مجلة علمية بأن الرياضة مفيدة للصحة العامة وللقلب بشكل خاص، وتوصي الإرشادات بضرورة ممارسة 150 دقيقة من النشاط المعتدل إلى القوي أسبوعيًا.

وذكرت مجلة “ساينس أليرت” العلمية أن نحو 90 ألف شخص في منتصف العمر من الأصحاء ارتدوا عصابات المعصم (مقاييس التسارع) التي تتبعت نشاطهم، إذ سجلت مستويات نشاطهم لمدة أسبوع مع إيلاء اهتمام خاص للنشاط المعتدل إلى القوي.

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ووجد الباحثون أنه في السنوات الست التي أعقبت تقييم مقياس التسارع، كان الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا معتدلًا إلى قويًا أقل إصابة بالسكتات الدماغية ونوبات القلب.