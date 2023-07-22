إعلام: أمريكا تمارس ضغوطا على القادة الأفارقة لعدم حضور القمة الروسية الأفريقية

ذكرت وسائل إعلام غربية نقلًا عن مسؤولين أفارقة، بأن الولايات المتحدة عشيّة المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي، تمارس ضغوطًا على الدول الأفريقية، في محاولة لتحريكها ضد موسكو.

وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على دول في أفريقيا بعد قرار روسيا إنهاء صفقة الحبوب.

وقالت المصادر نقلا عن مسؤولين أفارقة، إن “زعماء الدول الأفريقية الأخرى يتعرضون لضغوط من قبل الولايات المتحدة لإدانة روسيا بشأن قضية الحبوب وعدم الذهاب إلى سان بطرسبورغ”.

وأكدت صحيفة “فاينانشال تايمز”، أن مثل هذه الإجراءات الأمريكية تضع بعض الدول الأفريقية في موقف صعب إلى حد ما قبل بدء المنتدى الروسي الأفريقي في سان بطرسبورغ، لأنها “غالبًا ما تحتاج إلى مساعدة من روسيا والولايات المتحدة في القضايا الاقتصادية والأمنية”.

وستعقد القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي “روسيا – أفريقيا” يومي 27 و28 يوليو/ تموز الجاري.

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وتوقفت صفقة الحبوب، في 18 يوليو الجاري، يوم الاثنين الماضي، إذ أخطرت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها.

وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الالتزام بها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة، لأن الدول الغربية لن تفي بوعودها.