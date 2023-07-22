جندي أوكراني يكشف ثمن كارثة "الهجوم المضاد"… فيديو

وبحسب الجندي، كان عليه أن يقطع مسافة 22 كيلومترًا سيرًا على الأقدام، خلال يوم كامل، بمعدات عسكرية يبلغ وزنها الإجمالي 60 كيلوغرامًا، وكانت نتيجة الحدث بالنسبة للعدو مخيبة للآمال، فقد تم تدمير دبابتين من طراز “ليوبارد”، واحدة منهما بقيت دون برج.