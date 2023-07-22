جندي أوكراني يكشف ثمن كارثة "الهجوم المضاد"… فيديو

انتشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لجندي أوكراني وهو يتحدث عن تجربته في المشاركة في”الهجوم المضاد” ضد القوات الروسية.
ويظهر في الفيديو الجندي الأوكراني وهو يتحدث عن نتائج الهجوم المضاد المخيّب للآمال، وتدمير القوات الروسية لدبابات “ليوبارد” التابعة للقوات الأوكرانية.
وبحسب الجندي، كان عليه أن يقطع مسافة 22 كيلومترًا سيرًا على الأقدام، خلال يوم كامل، بمعدات عسكرية يبلغ وزنها الإجمالي 60 كيلوغرامًا، وكانت نتيجة الحدث بالنسبة للعدو مخيبة للآمال، فقد تم تدمير دبابتين من طراز “ليوبارد”، واحدة منهما بقيت دون برج.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن البحرية الروسية استهدف ليلا منشآت يتم فيها الإعداد لهجمات إرهابية ضد روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، وتم تحقيق الهدف من الضربة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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