الخارجية التركية: أنقرة تلقت توضيحات مفصلة من موسكو بشأن أسباب تعليق "صفقة الحبوب"

أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن أنقرة تلقت توضيحات مفصلة من موسكو بشأن أسباب تعليق “صفقة الحبوب”، وأنها تبذل جهودًا لاستئناف مبادرة البحر الأسود للحبوب.

وقال فيدان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنزويلي في إسطنبول: “صفقة الحبوب مهمة من حيث منع حدوث أزمة الغذاء. بوساطة السيد الرئيس (رجب طيب أردوغان) والأمم المتحدة، تم تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتم تطوير آلية حول المسار ومراقبة السفن، نحن نبذل جهودًا جادة لاستئناف صفقة الحبوب، تركيا تدعم إعادة روسيا إلى طاولة المفاوضات، خلال المحادثات مع السيد لافروف (وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف)، تلقينا توضيحات مفصلة حول أسباب موقف موسكو”.

وأشار إلى أن أنقرة تتوقع أن الأزمة الحالية حول مبادرة البحر الأسود للحبوب “سيتم تجاوزها في المستقبل القريب”، وإلا “سيتفاقم الجوع في الدول المحتاجة”.

أردوغان يناقش مع زيلينسكي تفاصيل تمديد صفقة الحبوب

أخطرت روسيا في السابق تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بأنها ستنهي صفقة الحبوب بدءًا من 18 يوليو/ تموز الجاري، التي تضمنت تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، بالإضافة إلى الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ”ناقلة محتملة للمعدات العسكرية”.

وقالت الوزارة في بيان، بشأن إنهاء “مبادرة البحر الأسود”: “بدءًا من 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف”.