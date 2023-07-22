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حوار في برنامج لبناني يحول الاستديو إلى حلبة مصارعة… فيديو

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أثار نقاش حول العقوبات الأمريكية معركة بالأيدي بين الوزير اللبناني السابق، وئام وهاب، والصحفي سيمون أبو فاضل، في برنامج تلفزيوني.

وأدى تلاسن خلال برنامج “صار الوقت” على قناة لبنانية، إلى إشكال وصل إلى حد التضارب، ما اضطر القناة إلى قطع البث والدخول في فاصل إعلاني.
وكان النقاش حول موضوع فرض العقوبات ضد السياسيين اللبنانيين المعطلين لانتخاب رئيس للجمهورية، ما لبث أن تحول إلى إشكال بدأ برشق الوزير وهاب كوبا من الماء صوب وجه أبو فاضل.
وبحسب مقاطع فيديو بثها نشطاء على مواقع التواصل، انتقل الإشكال إلى خارج مبنى القناة، ما أدى إلى تدخل قوة من الجيش اللبناني لفض الاشتباك.

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موقع سبوتنيك الروسي

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