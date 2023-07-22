حوار في برنامج لبناني يحول الاستديو إلى حلبة مصارعة… فيديو

أثار نقاش حول العقوبات الأمريكية معركة بالأيدي بين الوزير اللبناني السابق، وئام وهاب، والصحفي سيمون أبو فاضل، في برنامج تلفزيوني.

وأدى تلاسن خلال برنامج “صار الوقت” على قناة لبنانية، إلى إشكال وصل إلى حد التضارب، ما اضطر القناة إلى قطع البث والدخول في فاصل إعلاني.

لأ لأ لأ يا .. لأ يا .. pic.twitter.com/tSy521gEB8 — صهيب قدس (@Sohaybov) July 21, 2023

وكان النقاش حول موضوع فرض العقوبات ضد السياسيين اللبنانيين المعطلين لانتخاب رئيس للجمهورية، ما لبث أن تحول إلى إشكال بدأ برشق الوزير وهاب كوبا من الماء صوب وجه أبو فاضل.