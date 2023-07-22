كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ "كروز" باتجاه البحر الأصفر

أعلنت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر.

القاهرة – سبوتنيك . وذكرت وكالة “يونهاب” الرسمية، نقلا عن جيش كوريا الجنوبية أن “كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر”.

سيئول تحذر كوريا الشمالية: هجوم نووي يعني نهاية نظام كيم جونغ أون

العلاقات بين الكوريتين بأدنى نقاطها على الإطلاق، مع تصاعد اختبارات الأسلحة النووية من قبل بيونغ يانغ وتعزيز التعاون العسكري بين سيئول وواشنطن.

وحذر وزير الدفاع الكوري الشمالي، يوم الخميس، من أن زيارة الغواصة الأمريكية القادرة على حمل رؤوس نووية إلى بوسان هذا الأسبوع – وهي الأولى منذ عام 1981 – قد تكون ضمن نطاق قانون استخدام كوريا الشمالية أسلحتها النووية.

واتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، في أبريل/ نيسان الماضي، على قرار أمريكي بزيارة غواصة بحرية مزودة بصواريخ باليستية مسلحة نوويًا، كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ الثمانينيات، لكن لم يتم تحديد جدول زمني لهذه الزيارة.