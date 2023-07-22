سياسي ألماني: روسيا قادرة بمفردها على تلبية احتياجات الدول الأفريقية دون الحاجة لصفقة حبوب

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وصرح غيرت لوكالة “ سبوتنيك “: “أعتقد أن روسيا قادرة بمفردها على تلبية احتياجات القارة الأفريقية الهائلة من مواردها الغذائية ومن المؤكد أنها ستفعل ذلك”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة أوكرانيا تعلن انخفاض صادراتها الغذائية 30% بعد إنهاء صفقة الحبوب

وأكد السياسي الألماني أن إنهاء صفقة الحبوب لن يؤثر بشكل كبير على وضع الدول المحتاجة والشعوب، بما في ذلك دول أفريقيا.

وقال غيرت:

نحن نفهم جميعًا أن جزءًا صغيرًا جدًا من هذه الحبوب كان يذهب للدول المحتاجة، وعلى الرغم من ذلك، لم يتم الوفاء بأي وعود قطعت لروسيا والتي كانت في أساس هذه الصفقة.

وأضاف: “ما تزال روسيا تعامل بنفس الطريقة منذ ثلاثين عاما، كما لو أنها ليس لديها الحق في حماية مصالحها، كما لو أنها غير قادرة على تقديم رد لجميع هذه التحركات السياسية التي يقومون بها في الغرب اليوم”.

وكانت روسيا قد أخطرت في السابق تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بأنها ستنهي صفقة الحبوب بدءًا من 18 يوليو/ تموز الجاري، التي تضمنت تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، بالإضافة إلى الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا.

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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ”ناقلة محتملة للمعدات العسكرية”.

وقالت الوزارة، في بيان بشأن إنهاء “مبادرة البحر الأسود”: “بدءًا من 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف”.