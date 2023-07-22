إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وخاركوف بأوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، أنه تم إعلان حالة الاستنفار الجوي في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وخاركوف في أوكرانيا، بالإضافة إلى أجزاء من مناطق زابوروجيه وخيرسون التي تخضع لسيطرة كييف.

وأفادت خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية على الإنترنت، أن حالة الاستنفار الجوي أطلقت في الساعة 01:23 حتى الساعة 01:46 بتوقيت موسكو في هذه المناطق.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة التأهب الجوي بمقاطعتي أوديسا ونيكولايف في أوكرانيا

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.