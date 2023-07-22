تركيا ترسل 3 طائرات إطفاء إلى اليونان لمكافحة حرائق الغابات

قالت مديرية الاتصالات التركية، يوم الجمعة، إن تركيا سترسل طائرتين للإطفاء البحري وطائرة هليكوبتر للإطفاء مع طواقمهم لمحاربة حرائق الغابات في اليونان.

وقالت المديرية على تويتر: “بناءً على تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان، سيتم إرسال 2 طائرة للإطفاء وطائرة هليكوبتر للإطفاء، مسجلة في قائمة وزارة الزراعة والغابات والطواقم إلى اليونان”.

الحرائق تشتعل مجددا في اليونان بالقرب من أولمبيا القديمة

والثلاثاء الماضي، صرح المتحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية، فاسيليوس فاثراكوجيانيس، أن أثينا طلبت المساعدة في مكافحة الحرائق من آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي، التي وعدت بإرسال أربع طائرات للمساعدة في إخماد الحرائق الكبيرة التي تجتاح اليونان.

وقد ردت بولندا على طلب اليونان على الفور بتقديم 149 من رجال الإطفاء و49 مركبة، وأرسلت رومانيا 40 من رجال الإطفاء و5 مركبات، وعرضت سلوفاكيا 31 رجل إطفاء و15 مركبة.