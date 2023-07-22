قتيلان و4 جنود مصابين إثر هجوم بسيارة مفخخة في كولومبيا

فجَّر مجهولون، اليوم السبت، سيارة مفخخة بالقرب من قاعدة عسكرية في منطقة نارانخيتوس بإقليم أراوكا الكولومبي، ما أدى إلى إصابة 4 جنود ومقتل منفذي العملية.

وقال حاكم الإقليم، ويلينغتون رودريغيز بينافيديس، إنه ووفقًا للمعلومات الأولية، قُتل شخصان كانا داخل السيارة وأُصيب أربعة جنود آخرين.

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وقال رودريغيز في تغريدة عبر حساب حكومة إقليم أراوكا على تويتر: “انفجرت سيارة محملة بالمتفجرات أثناء توجهها من مدينة تامي إلى سان سالفادور، قبل أن تصل إلى قاعدة نارانخيتوس العسكرية. نتيجة للانفجار، قُتل الشخصان اللذان كانا داخل السيارة، وأُصيب أربعة جنود، إلا أن حالتهم مستقرة”.

وأفاد المسؤول بأنه لا يوجد معلومات حول منظمي هذا الهجوم في الوقت الحالي.

من جانبه، أشار الرئيس غوستافو بيترو في تغريدة إلى أنه طلب من وزارة الدفاع التحقيق في الحادث، مضيفًا أن الحكومة لن تسمح بترويع السكان.