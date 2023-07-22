وزير الخارجية البريطاني يؤجل زيارته إلى بكين على خلفية غياب نظيره الصيني عن الأنظار

أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم السبت، بأن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، أرجأ زيارته التي كان مخطط لها إلى الصين، بسبب “اختفاء” وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، عن الأنظار منذ مدة.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية نقلا عن مصادر أن وزير الخارجية البريطاني قرر تأجيل زيارته إلى بكين هذا الشهر، موضحة أن القرار جاء مدفوعا بغياب وزير الخارجية الصيني عن الأنظار لمدة شهر تقريبا.

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وأكد مصدران للوكالة أن السبب الرئيسي في تأجيل الزيارة هو غياب تشين جانغ عن الأنظار منذ مدة، بينما قال مصدر ثالث إن “اختفاء” الوزير الصيني كان أحد العوامل التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار.

وأثار غياب وزير الخارجية الصيني عن الأنظار لمدة أسابيع العديد من التكهنات على وسائل الإعلام.