العراق يؤكد الالتزام الكامل باتفاقية فيينا المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول

جددت وزارة الخارجية العراقية تأكيدها على الالتزام الكامل باتفاقية فيينا التي تنظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول، مشيرة إلى أن ما حدث للسفارة السويدية في بغداد عمل لا يمكن تكراره.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، بيانا قال فيه إن “وزارة الخارجية تؤكد الالتزام الكامل باتفاقية فيينا التي تنظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتؤكد للبعثات الدبلوماسية الدائمة أن الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية وسلامة الموظفين الدبلوماسيين في جميع البعثات”.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية العراقية أن “ما حدث لسفارة مملكة السويد في بغداد لا يمكن أن يتكرر وأي أعمال مماثلة ستقدم للعدالة”.

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وفي وقت سابق، دانت وزارة الخارجية السويدية، يوم الخميس الماضي، الهجوم على مقر سفارتها في بغداد، محمّلة السلطات العراقية مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها.

وقالت الخارجية في بيان لوكالة الأنباء الفرنسية: “ندين جميع الاعتداءات على الدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية”، وأضافت الخارجية السويدية أن “الهجمات على السفارات والدبلوماسيين تشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية فيينا”.

وتابع البيان: “جميع موظفي سفارتنا في بغداد في أمان والسلطات العراقية تتحمل مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها”.