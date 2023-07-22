الجيش الروسي يصد هجوما جديدا للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه

صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية “نحن مع روسيا”، بأن الجيش الروسي صد هجوما جديدا للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع أوريكوفسكي من الجبهة في مقاطعة زابوروجيه، حيث تجري معارك ضارية وعنيفة.

ولفت روغوف لوكالة “سبوتنيك”: “في وقت سابق من هذا الأسبوع، حاول العدو شن هجوم واسع النطاق باستخدام الدبابات على محور أوريخوفو، لكن تم إيقافه بالقرب من بلدة رابوتينو”.

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وأضاف روغوف بالقول إن “الوضع الخطير على محور أوريخوف، حيث بدأ النازيون بالهجوم واليوم بالضبط في الرابعة فجرا، بعد قصف مدفعي كثيف شرق رابوتينو، هاجم العدو بعربات المشاة والمدرعات، بما في ذلك الدبابات والعربات.

وتابع روغوف أن مقاتلي القوات المسلحة لأوكرانيا حاولوا اقتحام مواقعنا والاستيلاء على الخنادق على خط الدفاع الأول.