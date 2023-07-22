أردوغان يكشف رد فعل السعودية والإمارات وقطر على إعلان عودة العلاقات بين تركيا ومصر

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن “علاقات تركيا مع مصر ستتطور بشكل مختلف للغاية”، مشيرا أنه سيزور ليبيا في جولة تشمل بعض دول شمال أفريقيا.

وذكر أردوغان، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من جولة شملت السعودية وقطر والإمارات، أنه “لمس من قادة دول الخليج التي زارها ترحيبا بإعلان تركيا ومصر رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء مؤخرا”، حسب وكالة “الأناضول” التركية.

وقال: “في لقاءاتي الخاصة مع القادة خلال زيارتي لدول الخليج، لمست أن الخطوة التي اتخذناها بشأن مصر جعلتهم سعداء حقا، وجميعهم شكرونا بشأن الخطوة”، مضيفا أن “الوزراء ورجال الأعمال يطورون العلاقات مع مصر”.

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وأعلنت كل من تركيا ومصر رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء. وعينت تركيا صالح موتلو شن، سفيرا جديدا لها في القاهرة، بينما أعلنت مصر تعيين عمرو الحمامي، سفيرا لها في أنقرة.

واتفق الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، على أهمية البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء، وذلك بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.