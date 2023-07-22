مصدر أمني عراقي: إعفاء قائد شرطة حماية السفارات الأجنبية من منصبه

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بإعفاء قائد شرطة حماية السفارات الأجنبية في العراق وتعيين آخر، على خلفية حرق سفارة السويد.

وأكد المصدر الأمني لوكالة “سبوتنيك”، أنه تم “إعفاء مدير مديرية شرطة حماية السفارات الأجنبية اللواء حسن شوكت وتكليف مشتاق الحميري بدلا منه عقب حرق السفارة السويدية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة العراقية أن “هناك محاولة لإظهار العراق كدولة غير آمنة للبعثات الأجنبية”، داعياً المنظمات الدولية والحكومات الغربية إلى إيقاف ممارسات التحريض وبث الكراهية.

الرئاسة العراقية: هناك محاولة لإظهار العراق كدولة غير آمنة للبعثات الأجنبية

وفي سياق متصل، نظم المتظاهرون العراقيون مظاهرات غاضبة في العاصمة بغداد احتجاجًا على حرق القرآن أمام السفارة العراقية في الدنمارك.

وحاول المتظاهرون الوصول إلى السفارة الدنماركية بالمنطقة الخضراء في بغداد، لكن تم منعهم من قبل قوات الأمن وإغلاق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة.