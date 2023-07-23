مساعد وزير التموين المصري: من السابق لأوانه التنبؤ بمدى تأثر البلاد بوقف صفقة الحبوب

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القاهرة – سبوتنيك. أكد عشماوي أنه من السابق لأوانه التنبؤ بحجم وقوام تأثير وقف صفقة إمداد الحبوب على مصر، مشيرًا إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الحبوب عالميًا بعد وقف الاتفاقية.

وقال عشماوي، في مقابلة مع وكالة ” سبوتنيك”، إنه “من السابق الآن لأوانه أن نقرر ما هي تداعيات وقف اتفاق صفقة الحبوب بين روسيا وأوكرانيا مع الجانب التركي، برعاية أممية، وما هو حجم وقوام تأثر مصر بوقف الاتفاقية”.

ونوه مساعد الوزير المصري، إلى أن “أسعار الحبوب شهدت زيادة ملحوظة عالميًا بعد الإعلان عن وقف الاتفاق”، مضيفًا أنه “كان يتم تداول القمح بـ 253 دولار، ولكنه زاد بنحو 10 دولارات”.

وأكد عشماوي أن “مصر تراقب عن كثب ما يحدث في الأسواق العالمية، وتتابع بعناية التغيرات السلعية، ومدى إمكانية إجراء توافقات أو دراسة لاستمرارية التغيرات الجيوسياسية وبعدها يمكن معرفة حجم وقوام تأثر مصر بوقف إمداد الصفقة”، مشيرا إلى أن:

“مصر الدولة الأكبر استيرادًا للقمح، وتقدر نسبة وارداتها من القمح الروسي بـ 80%، وهي تستطيع إبرام صفقات متكافئة ذات شروط خاصة وميزات تنافسية”.

ولفت إلى أن “المواطن المصري يستهلك سنويًا قرابة الـ 183 كيلوغراما من القمح، مقابل 69 كيلوغراما لاستهلاك الفرد العالمي سنويًا، بما يعادل 3 أضعاف المعدل العالمي”.

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ولدى سؤاله بشأن استهداف الوزارة لجلب المزيد من السلع الروسية إلى مصر، أكد المسؤول الحكومي أن بلاده منفتحة تمامًا على جميع الخيارات والحلول، ولا تضع سقفًا للتعامل مع أي دولة في الشأن التجاري، مؤكدًا أنه “من المستحيل أن نرى مصدرا يورد لنا بضائع وسلعا ذات قيمة جيدة ولا نتعامل معه”.

وفي الإطار الخاص بإمدادات القمح الأوكراني، نوه عشماوي إلى أنه “تم استلام آخر شحنتين من أوكرانيا”.

واختتم مؤكدًا أن “مصر لديها أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية، ودائمًا نسعى إلى أن يكون لدينا احتياطيات لمدة ستة أشهر من احتياطيات السلع الاساسية، وتحديدًا القمح”، مستطردًا: “استطعنا أن نحصل ما يتعدى 3.6 مليون طن من الأقماح المحلية، غير الأقماح التي تذهب للقطاع الخاص، وسعرنا إردب القمح بـ 1500 جنيه، ما يجعل قيمته وسعره أعلى من المستورد”.

وأخطرت روسيا يوم الاثنين الماضي، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بأنها تعارض تمديد اتفاق الحبوب، وهذا يعني سحب الضمانات الروسية لسلامة الملاحة ووقف العمل بالممر الإنساني البحري في شمال غرب البحر الأسود.

وتوقفت مبادرة حبوب البحر الأسود عن العمل اعتبارًا من 18 تموز/ يوليو الجاري.