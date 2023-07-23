سوريا تدين بشدة مقتل مراسل "سبوتنيك" في قصف أوكراني

أكد وزير الإعلام السوري، بطرس الحلاق، أن وزارة الإعلام السورية تدين بشدة مقتل مراسل وكالة “سبوتنيك”، روستيسلاف جورافليف، في أوكرانيا.

وقال الوزير: “وزارة الإعلام السورية تدين بشدة مقتل مراسل وكالة “سبوتنيك” على يد الجيش الأوكراني”.

وأضاف: “هناك قاسم مشترك بين التنظيمات الإرهابية التي قتلت سابقا العديد من الصحفيين السوريين ونظام كييف، وهو أن المشغل الواحد أمريكا”.

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وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مراسل وكالة “سبوتنيك”، روستيسلاف جورافليوف، الذي يعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة، توفي بعد تعرضه لإصابات خطيرة.

وبحسب الدفاع الروسية فإن “حالة صحة الصحفيين المصابين ما بين المتوسطة، والمستقرة، لا تهديدات على حياتهم، ويتم توفير كل الرعاية الطبية اللازمة”.