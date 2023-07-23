القوات الصينية تستضيف عروضا جوية مفتوحة لـ5 أيام

تستضيف القوات الجوية الصينية عروضا جوية مفتوحة تستمر على مدى 5 أيام، من المقرر أن تنطلق نهاية الأسبوع الجاري وتشارك فيها مقاتلات طُوّرت حديثا.

جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة “شينخوا” الصينية، التي أشارت إلى أن العروض التي تستضيفها القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني تنطلق في الـ 26 من الشهر الجاري وتستمر حتى الـ30 منه.

5 جيوش تمتلك أضخم أساطيل المقاتلات الحربية في العالم

ومن المقرر أن تقام العروض الجوية في مدينة تشانغتشون بمقاطعة جيلين شمال شرقي الصين.

ولفتت الوكالة إلى قول شيه بنغ، المتحدث باسم القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني، إن هذا الحدث سيتضمن أنشطة مختلفة تشمل:

العروض الجوية. القفز بالمظلات. محاكاة القتال الفعلي. معارض المعدات الثابتة.