السفارة الروسية لدى واشنطن: أمريكا هي المسؤولة عن استخدام كييف لذخائر عنقودية ضد الصحفيين

أعلنت السفارة الروسية لدى واشنطن أن أمريكا هي المسؤولة عن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الصحفيين الروس بذخائر عنقودية، ما أسفر عن مقتل الصحفي في وكالة “سبوتيك”، روستيسلاف جورافليوف.

وجاء في بيان السفارة: “أكد المسؤولون الأمريكيون للمجتمع الدولي أن الأوكرانيين سيستخدمون هذه الوسائل” بشكل انتقائي ومسؤول”.

وتابع البيان: “عدم مصداقية تلك الكلمات واضحة للجميع. إذ يؤكد استخدام الأسلحة العنقودية من قبل نظام كييف ضد السكان المدنيين أن واشنطن تفقد السيطرة على دُماها”.

وأضاف البيان: “القوات المسلحة الأوكرانية في حالة يأس شديدة بسبب الوضع الصعب في الجبهة لدرجة أنها تذهب إلى أكثر الأعمال وحشية”.

روسيا: أمريكا تتحمل مسؤولية مقتل مراسل “سبوتنيك” بذخيرة عنقودية

وتابع البيان: “أمريكا تضمر نيتها إطالة الصراع وإيقاع المزيد من الخسائر في صفوف المدنيين”.

وتمنت السفارة الشفاء العاجل للزملاء المصابين الذين كانوا بجوار جورافليوف، وأعربت عن تعازيها.

وقالت: “تعرب السفارة الروسية لدى واشنطن عن تعازيها الحارة لأسرة جورافليوف وأصدقائه. روستيسلاف جورافليوف هو بطل حقيقي في عصرنا، لقد غطى بلا خوف جرائم النازيين في كييف، وفعل الكثير لإعلام العالم بحقيقة الشر المذهل الذي تقاتله روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة”.