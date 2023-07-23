إعلام: الغرب أبلغ زيلينسكي بأنه لا يؤمن بانتصار الجيش الأوكراني

أفادت وسائل إعلام غربية، بأن قادة الغرب أبلغوا زيلينسكي، خلال محادثات خاصة في منتدى الأمن السنوي لمعهد “آسبن”، أنهم لا يؤمنون بانتصار الجيش الأوكراني في ساحة المعركة.

وجاء في وسائل الإعلام: “بينما كان المسؤولون متفائلين بشأن التقدم العسكري للقوات المسلحة الأوكرانية، كان العديد منهم أقل تفاؤلاً في المحادثات الخاصة”.

يذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لم يكن حاضرًا شخصيا في الحدث، لكنه تواصل مع قادة الدول الحليفة عبر رابط الفيديو، وأكد لشركائه حسب زعمه أن الهجوم الأوكراني المضاد “على وشك أن يكتسب زخما”.

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وأشار الدبلوماسي الأمريكي السابق، فيليب زيليكوف، إلى أن “الأخبار السيئة” تنتظر كييف في الشتاء، إذ ستبدأ خلافات خطيرة في معسكر الدول الغربية حول مسألة المساعدة لأوكرانيا.