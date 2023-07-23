صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في عدة مناطق بأوكرانيا، ليل السبت/الأحد، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.
وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت في مقاطعات، أوديسا، ونيكولاييف في أوكرانيا.
كما تم إطلاق صفارات الإنذار في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من مقاطعة خيرسون، بعد منتصف الليل بقليل.
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وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في منطقة أوديسا خلال الليل.
وتنفذ روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
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