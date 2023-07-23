إعلام: المسؤولون الأمريكيون سئموا من عدم امتنان زيلينسكي للمساعدات الغربية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين، لم تسمهم، أن الإدارة الأمريكية سئمت من طلبات فلاديمير زيلينسكي وعدم امتنانه للمساعدات الغربية لأوكرانيا.

ولفتت وسائل الإعلام الأمريكية، إلى أن المسؤولين الأمريكين يعتبرونه أيضًا “طفلًا متقلب المزاج”.

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن عديد من المصادر، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أثناء محادثة هاتفية مع زيلينسكي “فقد أعصابه وصرخ بأن على زيلينسكي أن يُظهر مزيدًا من الامتنان للمساعدة التي تقدر بمليارات الدولارات”، بعد أن استمر في سرد ​​قائمة الطلبات ردًا على حزمة أخرى من المساعدات الغربية.

وقال مسؤول كبير في البنتاغون، “يتصرف زيلينسكي كطفل مدلل ومتقلب المزاج يحصل على كل ما يريد. وهذا لا يزال غير كاف. لقد سئم الكثيرون في حكومة الولايات المتحدة والعديد من مواطنينا من أفعاله”، وفقا للإعلام الأمريكي.

وبحسب المصدر ذاته، المزيد من الأمريكيين “يريدون كبح جماح” دعم كييف.

في وقت سابق، قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن أوكرانيا يجب أن تكون أكثر امتنانًا للمساعدة التي قدمها الغرب. وردا على ذلك قال زيلينسكي ساخرا، إنه يمكن أن يشكر والاس كل صباح.

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