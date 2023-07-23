صفارات الإنذار تدوي في 8 مقاطعات أوكرانية

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في عدة مناطق بأوكرانيا، للمرة الثانية على التوالي ليل اليوم الأحد، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.

موسكو – سبوتنيك. وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت في مق اطعات، أوديسا، كيروفوغراد، نيكولاييف، دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، وفي أجزاء من مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه التي تسيطر عليها سلطات كييف، ولاحقًا في مقاطعات بولتافا وخاركوف وتشرنيغيف وسومي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعتي أوديسا ونيكولاييف بأوكرانيا عند الساعة 0.37 بتوقيت موسكو، وتم إلغاؤه لاحقًا.

العملية العسكرية الروسية الخاصة صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية

وفي ليلة 17 يوليو الجاري، هاجمت سلطات كييف جسر القرم بمسيّرتين، ما أدى إلى مقتل شخصين وتضرر طريق السيارات من الجسر، فيما فتحت لجنة التحقيق قضية جنائية بموجب مادة “عمل إرهابي”، كما توعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برد من روسيا.