في غضون 10 دقائق .. القوات الأوكرانية تطلق 11 قذيفة على أراضي دونيتسك

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية أطلقت صباح اليوم الأحد، وفي غضون عشر دقائق من الساعة 4.20 إلى 4.30 بتوقيت موسكو 11 قذيفة من عيار 155 ملم “الناتو” على أراضي الجمهورية .

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في “تلغرام”: “تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على المحاور التالية: في الساعة 4.20 على التجمع السكني ماكسيميليانوفكا – مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي)، تم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم”.

وبحسب البيان، بعد خمس دقائق أطلقت التشكيلات المسلحة الأوكرانية أربع قذائف من نفس العيار على منطقة بتروفسكي في المدينة.

وأضاف البيان أنه تم أيضا في الساعة 4.30 إطلاق 4 قذائف من عيار 155 ملم على منطقة ياسينوفاتايا.

يذكر أن الدول الأعضاء في حلف الناتو تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم.

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وقامت الولايات المتحدة بتزويد كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز “إم 777” بعيدة المدى، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل نشط لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.