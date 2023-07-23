بينهم طفل.. فيضانات باكستان تخلف أربعة قتلى

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص، من بينهم طفل، مصرعهم في باكستان جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في شمال الهند المجاورة، حسبما ذكرت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية.

وقالت هيئة إدارة الكوارث في ولاية البنجاب، إن ثلاث نساء وطفل لقوا حتفهم في مدن لاهور وجوجرانوالا وماندي بهاء الدين، وفيصل أباد نتيجة الفيضانات. بدأت الأمطار الغزيرة في شمال الهند في 8 يوليو/تموز الجاري، وتسببت منذ ذلك الحين في حدوث فيضانات في وسط باكستان. أمطار غزيرة تضرب عدة مناطق في باكستان تودي بحياة 20 شخصا وفقًا لوسائل إعلام هندية، لقي أكثر من 40 شخصًا مصرعهم في شمال الهند وسط هطول أمطار غزيرة وانهيارات أرضية.

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