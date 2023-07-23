ضابط أمريكي يكشف هدف الضربات الروسية على موانئ أوديسا

كشف المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي أن الجيش الأوكراني فقد عددا كبيرا من الأسلحة المستوردة نتيجة الهجمات الروسية على مستودعات عسكرية في ميناء أوديسا.

وجاءت تصريحات المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، في مدونته على منصة “يوتيوب” بالقول إن “الجيش الأوكراني فقد مستودعات أسلحة كبيرة في أوديسا ومحيط المدينة نتيجة عمل المدفعية الروسية”.

وأشار ماكغريغور إلى أن موسكو قررت إغلاق الموانئ الأوكرانية التي كانت تتلقى ذخيرة للقوات المسلحة على متن سفن تحت غطاء إرسال الحبوب وصفقة البحر الأسود.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة التأهب الجوي بمقاطعتي أوديسا ونيكولايف في أوكرانيا

ودمر الجيش الروسي مستودعات السلاح الاستراتيجية للجيش الأوكراني في مقاطعة أوديسا ومدينة نيكولاييف.