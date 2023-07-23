ترامب: التفكير في قبول أوكرانيا في الناتو هو جنون

صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن حتى التفكير في انضمام أوكرانيا إلى الناتو هو أمر مجنون.

وقال ترامب في رسالة بالفيديو: “المعلومات التي نفكر فيها ببساطة في قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي في هذا الوقت هي مجرد جنون”.

وفقًا له، فإن الإدارة الحالية بقيادة جو بايدن تجر الولايات المتحدة إلى الحرب العالمية الثالثة. لصالح الأمة التي دفعت لعائلته ملايين وملايين الدولارات في شكل رشاوى”.

وأضاف: “عليك فقط أن تنظر إلى المبلغ الذي دفعته الصين وأوكرانيا لعائلة بايدن”.

وقال إن “الإدارة الحالية ليست مختصة وغير مؤهلة ويجب ألا تخاطر ببدء حرب مع روسيا أو الصين”.

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وعقدت قمة الناتو فى فيلنيوس فى 11 و 12 يوليو/ تموز. نتيجة لذلك، لم تتلق كييف دعوة للتحالف. قال الأمين العام للمنظمة، ينس ستولتنبرغ، إن قضية عضوية أوكرانيا ستفقد أهميتها إذا فشلت في الفوز fالمواجهة مع روسيا.