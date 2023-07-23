إيران تعلق على إجراء عملية في قلب نتنياهو

علقت وزارة الخارجية الإيرانية، على “إجراء عملية في القلب لرئيس الوزراء الإسرايلي بنيامين نتنياهو”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن “الأزمة في قلب الكيان الصهيوني أعمق من الأزمة في قلب رئيس وزرائه”.

در خبرها آمده که پزشکان برای قلب نخست‌وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی باطری کار گذاشته‌اند.

اما واضح است که بحران در قلب رژیم صهیونیستی عمیقتر از بحران در قلب نخست وزیر آنست. pic.twitter.com/EJk1yYSPTe — Nasser Kanaani (@IRIMFA_SPOX) July 23, 2023

وخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، لعملية جراحية في القلب بنجاح خلال الليل لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب.

وبحسب أطباء مركز شيبا الطبي في تل هشومير، فإن “العملية كانت ناجحة دون مضاعفات والحالة الصحية لرئيس الوزراء جيدة بعد زرع منظم ضربات القلب، ويمكنه العودة إلى روتينه اليومي”، حسب قناة “I24 news”.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيخضع لعملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب.

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: زرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب لـ “نتنياهو” الليلة

وجاء في البيان “الليلة، سيخضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب في مركز شيبا في مستشفى تل هشومير”.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تم تكليف وزير العدل الإسرائيلي بالقيام بمهام نتنياهو خلال فترة إجرائه العملية الجراحية.

يشار إلى أن نتنياهو فقد الوعي في منزله بمدينة قيسارية جنوبي حيفا، الأسبوع الماضي، وأعلن ديوان رئاسة الوزراء أن “نتنياهو دخل المستشفى بكامل وعيه”، وأضاف البيان﻿ أن “رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بوضع جيد، بعد أن أجريت له سلسلة من الفحوصات في مستشفى شيبا في تل هشومير شرقي تل ابيب”.

احتجاجا على التغييرات القضائية… 10 آلاف من جنود الاحتياط يمتنعون عن الخدمة بالجيش الإسرائيلي

يأتي ذلك في الوقت الذي نصب فيه مئات المحتجين على التغيرات القضائية عددا كبيرا من الخيام قبالة مقر البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” في القدس الغربية للمبيت فيها، وذلك لمواصلة احتجاجاتهم مع بدء الهيئة العامة للكنيست جلستها المخصصة على المصادقة النهائية على مشروع قانون يقلص من دور المحكمة العليا الإسرائيلية.

ويعتبر قانون “ذريعة المعقولية” واحد من رزمة قوانين يرى فيه المعارضون والمحتجون أنها تشكل انقلابا على النظام القضائي، لصالح استبداد اليميني الإسرائيلي والائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.