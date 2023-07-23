وكالة إيرانية: مقتل 4 أشخاص في "هجوم إرهابي" جنوب غربي البلاد

أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم الأحد، “مقتل 4 من عناصرها وجرح آخر، إثر هجوم ارهابي على سيارة الشرطة في محافظة سيستان وبلوشستان”.

وحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية، “قتل 4 من عناصر شرطة الطرق وأصيب شخص آخر بجروح نتيجة اعتداء إرهابي على دورية لشرطة الطرق بمحور خاش – تفتان. وكانت العلاقات العامة لمقر القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، أعلنت في وقت سابق اليوم، القبض على خلية إرهابية مكونة من 4 أشخاص كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد. إيران: 4 قتلى بينهم اثنان من الشرطة في عملية زاهدان الإرهابية وتصاعدت في الآونة الأخيرة المواجهات بين القوات الأمنية الإيرانية ومسلحين جنوب شرقي البلاد. وتكررت على نحو متزايد خلال الأشهر الأخيرة حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية في مناطق متفرقة من البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي