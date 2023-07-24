إيطاليا: يجب أن نتعاون ضد الهجرة غير الشرعية ونعزز مبادرات مكافحة الفقر

دعت رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، اليوم الأحد، إلى تضافر الجهود الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى ضرورة ردع شبكات الاتجار بالبشر وتحقيق التنمية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

القاهرة – سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء “أنسا” الإيطالية عن ميلوني قولها، في مؤتمر صحفي في ختام مؤتمر التنمية والهجرة المنعقد في روما: “يجب أن نتعاون ضد الهجرة غير الشرعية ونعزز المبادرات لمكافحة الفقر والحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل”.

وتابعت: “من الضروري وقف شبكات الاتجار بالبشر إنه هدف نتشاركه جميعا، إلى جانب ذلك من الضروري مساعدة الفارين من الحرب والإرهاب”.

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ونوهت إلى أن مؤتمر التنمية والهجرة “لم يكن مجرد أحاديث وإنما مبادرة نسميها عملية روما”.

وكانت ميلوني قد أكدت في كلمتها بافتتاح المؤتمر: “إيطاليا وأوروبا بحاجة إلى الهجرة ولكن لا يمكننا إعطاء إشارة بأن أولئك الذين يدخلون بشكل غير قانوني سيكافؤون”.

وأضافت: “يجب مساعدة الدول التي تخرج منها موجات الهجرة غير الشرعية”.

استضافت روما، اليوم الأحد، مؤتمرا دوليا يهدف إلى وقف الهجرة من أفريقيا إلى أوروبا، حيث دعت رئيسة وزراء إيطاليا ميلوني دول البحر الأبيض المتوسط إلى روما لحضور “مؤتمر دولي” لمكافحة الهجرة.